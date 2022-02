Domani: la Gdf a casa di Giuseppe Conte per una perquisizione. Nel mirino consulenze per 400 mila euro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È successo qualche settimana fa, in gran segreto e a rivelarlo è Domani, il quotidiano diretto da Stefano Feltri in un articolo a firma di Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian. La Guardia di Finanza ha bussato a casa di Giuseppe Conte su ordine della procura di Roma. I militari hanno chiesto all’ex presidente del Consiglio fatture e documenti relativi a consulenze (del valore di 3-400mila euro e non tutte saldate) che l’ex premier ha svolto per conto di Francesco Bellavista Caltagirone all’epoca in cui era proprietario del gruppo Acqua Marcia. Il nuovo fascicolo d’indagine, rivela Domani, è a modello 44 (ad oggi, dunque, senza indagati) ed è planato da poco sulla scrivania della magistrata romana Maria Sabina Calabretta. La pm ha ereditato la pratica ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È successo qualche settimana fa, in gran segreto e a rivelarlo è, il quotidiano diretto da Stefano Feltri in un articolo a firma di Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian. La Guardia di Finanza ha bussato adisu ordine della procura di Roma. I militari hanno chiesto all’ex presidente del Consiglio fatture e documenti relativi a(del valore di 3-400e non tutte saldate) che l’ex premier ha svolto per conto di Francesco Bellavista Caltagirone all’epoca in cui era proprietario del gruppo Acqua Marcia. Il nuovo fascicolo d’indagine, rivela, è a modello 44 (ad oggi, dunque, senza indagati) ed è planato da poco sulla scrivania della magistrata romana Maria Sabina Calabretta. La pm ha ereditato la pratica ...

