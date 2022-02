Dl Covid, meno Dad e Green Pass illimitato. Speranza: 'Per scuola ok anche tamponi fai da te. Nessuna discriminazione' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il decreto entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque nelle prossime ore, in modo che sia operativo per lunedì 7 febbraio. 'Non c'è alcuna discriminazione - ha ... Leggi su blitzquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il decreto entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque nelle prossime ore, in modo che sia operativo per lunedì 7 febbraio. 'Non c'è alcuna- ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid meno Covid oggi Italia, 118.994 contagi e 395 morti: bollettino 2 febbraio Ad oggi in Italia ci sono 2.407.626 positivi al covid - 19, 68.888 in meno di ieri. SICILIA - Sono 8.631 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 febbraio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid - 19 ...

Covid oggi Liguria, 3.838 contagi e 13 morti: bollettino 2 febbraio ... 2 febbraio 2022 in Liguria, secondo i dati Covid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ... I ricoverati sono 737, 23 in meno rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 31, una in ...

Covid, meno ricoveri ma più pazienti in terapia intensiva. Ipotesi giallo dal 7 febbraio La Repubblica In Sardegna si continua a morire di Covid fuori dalle terapie intensive CAGLIARI. Nessun riallineamento di vecchi dati che sono stati inseriti solo nell'ultima giornata. L'ultimo bollettino dei contagi in Sardegna sembra cancellare le ipotesi di un deciso rallentamento de ...

Paternò, troppi contagi negli istituti scolastici La decisione è stata presa dal sindaco Nino Naso in considerazione dell'alto numero di casi di positività nelle scuole. Sono state quest'ultima, su richiesta del primo cittadino, a consegnare al Comun ...

