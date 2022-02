Djokovic vaccinato? Lo sostiene il suo biografo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo il braccio di ferro con l'Australia finito con l'espulsione e la mancata partecipazione al primo Slam dell'anno, Novak Djokovic si sarebbe vaccinato. Lo sostiene Daniel Müksch, lo scrittore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo il braccio di ferro con l'Australia finito con l'espulsione e la mancata partecipazione al primo Slam dell'anno, Novaksi sarebbe. LoDaniel Müksch, lo scrittore ...

Advertising

bikermanfast : RT @Pie974: Quindi #Djokovic non ha potuto partecipare agli #AustralianOpen2022 perché non #vaccinato ma può partecipare a #Sanremo2022 anc… - Stefania_1972 : RT @Pie974: Quindi #Djokovic non ha potuto partecipare agli #AustralianOpen2022 perché non #vaccinato ma può partecipare a #Sanremo2022 anc… - Angela92413270 : RT @chiaralucetw: Per lavorare, fare sport, operarti, per usare i mezzi pubblici, per studiare, per ritirare i tuoi soldi è SACROSANTO viol… - crecordz : i #novax come la prenderanno ora che #djokovic si è #vaccinato? Anzi diranno che si è piegato ai #poteriforti vi si… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Djokovic vaccinato? Lo sostiene il suo biografo in Germania #tennis -