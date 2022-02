Disney+, catalogo febbraio 2022: i film e le serie tv in uscita (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Disney+ aggiornerà il suo catalogo con tantissime novità nel mese di febbraio. Gli abbonati alla piattaforma streaming, potranno finalmente vedere i restanti episodi dell'undicesima e conclusiva stagione di The Walking Dead, ma non solo. Presto, infatti, arriverà anche l'attesa serie Pam & Tommy. Vediamo tutti i nuovi arrivi Disney+ del mese di febbraio. catalogo Disney+ febbraio 2022: i film e le serie tv in uscita Il catalogo Disney+ del mese di febbraio 2022 si arricchirà di tante novità a partire dal 2 febbraio quando saranno disponibili le serie, Pam & ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 2 febbraio 2022)aggiornerà il suocon tantissime novità nel mese di. Gli abbonati alla piattaforma streaming, potranno finalmente vedere i restanti episodi dell'undicesima e conclusiva stagione di The Walking Dead, ma non solo. Presto, infatti, arriverà anche l'attesaPam & Tommy. Vediamo tutti i nuovi arrividel mese di: ie letv inIldel mese disi arricchirà di tante novità a partire dal 2quando saranno disponibili le, Pam & ...

Advertising

infoitcultura : Disney+: tutte le novità in arrivo nel catalogo a febbraio 2022 - silvertongue77 : @irishxever Il catalogo Disney plus spazia dai cartoni all’horror più becero. La Disney è proprietaria della FOX, d… - gaiajeanne : @erzaquellavera @eneatnps @stopridingmyD Pixar è stata acquistata da Disney nel 2006 eh (poi possiamo discutere su… - Nerdandocom : Disney+ – Le novità in catalogo per febbraio 2022 - onlythesxwalls : ciao disney plus, quando ti decidi a mettere nel catalogo anche i film di spiderman del mcu? grazie mille -