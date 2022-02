DIRETTA | Nuove regole quarantena, DaD alla primaria per i non vaccinati da 5 casi in su, alla secondaria con 2 casi. Bianchi: “Vaccinazione elemento di sicurezza” SCARICA BOZZA DECRETO [PDF] (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato il DECRETO con le Nuove misure anti-covid per la scuola e sulla durata del green pass. Il governo ha varato misure aggiornate per venire incontro alle richieste delle famiglie decisamente nel caos per "regole troppo complicate". L'articolo DIRETTA Nuove regole quarantena, DaD alla primaria per i non vaccinati da 5 casi in su, alla secondaria con 2 casi. Bianchi: “Vaccinazione elemento di sicurezza” SCARICA BOZZA DECRETO PDF . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato ilcon lemisure anti-covid per la scuola e sulla durata del green pass. Il governo ha varato misure aggiornate per venire incontro alle richieste delle famiglie decisamente nel caos per "troppo complicate". L'articolo, DaDper i nonda 5in su,con 2: “diPDF .

Advertising

RaiUno : Stasera la gara continua con 13 nuove canzoni ?? La seconda serata di #Sanremo2022 in diretta dalle 20.40 su @RaiUno… - EffecomeF : RT @RaiUno: Stasera la gara continua con 13 nuove canzoni ?? La seconda serata di #Sanremo2022 in diretta dalle 20.40 su @RaiUno, @RaiRadio2… - zazoomblog : DIRETTA Nuove regole quarantena DaD alla primaria per i non vaccinati da 5 casi in su alla secondaria con 2 casi.… - PieraBelfanti : Conferenza stampa in diretta su #radioradicale dei ministri #Speranza e #Bianchi su nuove norme greenpass e scuola. - lilasart : RT @SkyTG24: La conferenza stampa del Ministro #Speranza e del Ministro #Bianchi per illustrare le nuove misure -