Dio ci salvi da Sanremo | tanti lo snobbano | tutti lo vedono Ecco il glossario per orientarsi in questo Festival

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alleluia e Achille Lauro: il primo della lista, ogni sua esibizione è una performance. Chi si aspettava travestimenti fantasmagorici si presenta a dorso nudo, depilato, tatuato, palestrato, inguainato in pelle nera griffato Gucci. Alle sue spalle gospellano le vocalist di Harlem. Si autoassolve dandosi la benedizione. Amen. Ama, alias Amadeus: sembra sempre che i suoi smoking scintillanti li scippi dall’albero di Natale. Non credetegli quando dice che non farà il quarto. Ci ha preso gusto. Bocciati. Non ci saranno. Tra le novità di quest’anno un’unica categoria in gara al, quella degli “Artisti”, big e meno big, 25 canzoni senza eliminazioni. Booster Fiorello: Voglia di stare sul palco dell’Ariston: Zero. E lo dichiara subito: “La prima volta sono venuto per amicizia, la seconda per confermare l’amicizia, la terza volta per romperla”. ...