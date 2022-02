Diminuiscono i ricoveri, reparto Covid ridotto. E Medicina torna a pieno regime (Di mercoledì 2 febbraio 2022) SENIGALLIA - ridotto il reparto Covid in ospedale dove torna a pieno regime la Medicina. La direzione ospedaliera, dopo aver monitorato l'andamento delle ultime settimane, che ha comportato una ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 2 febbraio 2022) SENIGALLIA -ilin ospedale dovela. La direzione ospedaliera, dopo aver monitorato l'andamento delle ultime settimane, che ha comportato una ...

Advertising

infoitinterno : Covid nel Lazio, il bollettino di oggi 1 febbraio: 12.131 nuovi casi, 25 decessi. Diminuiscono i ricoveri - AnsaBasilicata : >ANSA-IL-PUNTO/Covid: Basilicata, superate le 300mila terze dosi. Contagi sempre ben oltre quota mille, ma diminuis… - tanzmax : Aumentano i morti però Diminuiscono i ricoveri, sia nei reparti ordinari, -40, sia in terapia intensiva, -35... pro… - Siciliano741 : RT @AnsaSicilia: Covid: in Sicilia 7.218 i nuovi positivi, 46 i morti. Tasso sale al 19,2%, diminuiscono i ricoveri ospedalieri | #ANSA htt… - AnsaSicilia : Covid: in Sicilia 7.218 i nuovi positivi, 46 i morti. Tasso sale al 19,2%, diminuiscono i ricoveri ospedalieri |… -