Diallo la sblocca | poi Mané la chiude Senegal in finale | 3 - 1 al Burkina Faso

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una rovesciata per portare in trionfo il proprio Paese. Al 70' l'acrobazia di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli e in questi giorni capitano del, non finisce in porta, ma è un assist ...

Al 70' l'acrobazia di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli e in questi giorni capitano del Senegal, non finisce in porta, ma è un assist perfetto per. È lui l'autore del gol cheuna ...Dopo un'ora senza reti, le emozioni arrivano tutte nell'ultima mezz'ora:Abdou, centrale del PSG accostato al Milan nel mercato invernale, raddoppia il compagno a Parigi Idrissa Gueye ...Il Senegal sblocca il match nella ripresa al 70': Koulibaly con una rovesciata su azione da calcio d’angolo colpisce Diallo, che aggancia e ribadisce in rete. 6' dopo il raddoppio senegalese con Gueye ...Il Senegal sblocca il match nella ripresa al 70': Koulibaly aggancia un bel pallone arrivato dal corner e da distanza ravvicinata calcia forte in porta e colpendo Diallo che aggiancia e ribadisce in ...