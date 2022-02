Decreto, gestione corona virus nelle scuole e green pass illimitato con tre dosi di vaccino Consiglio dei ministri (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (Decreto-legge) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un Decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia. Scuola nelle ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza deldei: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (-legge) Ildei, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. In particolare, si modificano le regole per ladella crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia. Scuola...

