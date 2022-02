Decreto Covid, quarantena ridotta per tutti anche a scuola e Green pass illimitato, Draghi: «Riapriamo di più il Paese» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) «I provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese». Queste le parole che il premier Mario Draghi ha scelto per aprire il Consiglio dei ministri sulle nuove misure anti Covid che vanno nella direzione di un allentamento. «Oggi ci occupiamo della scuola in presenza, che è da sempre la priorità di questo governo. Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo». «Vogliamo limitare di molto l’uso della didattica a distanza – ha precisato Draghi – per permettere a un numero sempre maggiore dei nostri bambini e ragazzi di andare in classe». «Oltre alla scuola – ha aggiunto il premier – tra i provvedimenti c’è la decisione di eliminare le restrizioni, anche ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 febbraio 2022) «I provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del». Queste le parole che il premier Marioha scelto per aprire il Consiglio dei ministri sulle nuove misure antiche vanno nella direzione di un allentamento. «Oggi ci occupiamo dellain presenza, che è da sempre la priorità di questo governo. Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo». «Vogliamo limitare di molto l’uso della didattica a distanza – ha precisato– per permettere a un numero sempre maggiore dei nostri bambini e ragazzi di andare in classe». «Oltre alla– ha aggiunto il premier – tra i provvedimenti c’è la decisione di eliminare le restrizioni,...

