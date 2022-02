Decreto Covid, Green pass illimitato e zero restrizioni in zona rossa per vaccinati. Draghi: “A breve calendario di superamento delle restrizioni” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per chi ha fatto il booster non scatterà alcuna restrizione anche in caso di zona rossa e la durata del Green pass sarà illimitata. Sono le ipotesi che si fanno strada in Cabina di regia, dove si sta affinando il quadro delle misure che approderanno in Consiglio dei ministri per confluire nel nuovo Decreto Covid dove troverà spazio anche la rivoluzione nella gestione delle quarantene a scuola. Non solo: perché il premier Mario Draghi, secondo fonti presenti nel vertice di governo, avrebbe spiegato che nelle prossime settimane “annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti” andando “avanti su questo percorso di riapertura”. Spiegano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per chi ha fatto il booster non scatterà alcuna restrizione anche in caso die la durata delsarà illimitata. Sono le ipotesi che si fanno strada in Cabina di regia, dove si sta affinando il quadromisure che approderanno in Consiglio dei ministri per confluire nel nuovodove troverà spazio anche la rivoluzione nella gestionequarantene a scuola. Non solo: perché il premier Mario, secondo fonti presenti nel vertice di governo, avrebbe spiegato che nelle prossime settimane “annunceremo undivigenti” andando “avanti su questo percorso di riapertura”. Spiegano ...

Advertising

Corriere : Il green pass per vaccinati e guariti con 3 dosi sarà illimitato: il nuovo decreto Covid - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Così oggi cambieranno le regole su #scuola e Covid - Libero_official : Cabina di regia sul nuovo #decretoCovid. #GreenPass 'illimitato' per chi ha completato il ciclo vaccinale con la do… - toscanamedianew : Green pass di durata illimitata dopo la dose di rinforzo del vaccino. Novità anche i guariti - infoitinterno : Decreto Covid, via libera dal Cts a quarantena più breve per tutti anche a scuola. Verso il Green pass illimitato -