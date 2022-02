Decreto Covid, Green pass illimitato e zero restrizioni in zona rossa per chi ha il booster. Nuove regole su dad e quarantena a scuola – Misure (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per chi ha fatto il booster non scatterà alcuna restrizione anche in caso di zona rossa e la durata del Green pass sarà illimitata. È quanto ha deciso il governo varando il nuovo Decreto Covid nel quale è confluita anche la rivoluzione nella gestione delle quarantene a scuola, seguendo le indicazioni arrivate dal Cts. Proprio la dad, in particolare la distinzione tra studente vaccinati e non, è diventata il terreno di scontro della Lega, con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia allontanatosi dal Consiglio dei ministri. Non solo: perché il premier Mario Draghi, secondo fonti presenti nel vertice di governo, ha spiegato in apertura che nelle prossime settimane “annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per chi ha fatto ilnon scatterà alcuna restrizione anche in caso die la durata delsarà illimitata. È quanto ha deciso il governo varando il nuovonel quale è confluita anche la rivoluzione nella gestione delle quarantene a, seguendo le indicazioni arrivate dal Cts. Proprio la dad, in particolare la distinzione tra studente vaccinati e non, è diventata il terreno di scontro della Lega, con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia allontanatosi dal Consiglio dei ministri. Non solo: perché il premier Mario Draghi, secondo fonti presenti nel vertice di governo, ha spiegato in apertura che nelle prossime settimane “annunceremo un calendario di superamento dellevigenti” ...

Advertising

Corriere : Il green pass per vaccinati e guariti con 3 dosi sarà illimitato: il nuovo decreto Covid - fattoquotidiano : Covid, il governo decide altre aperture per i vaccinati: green pass illimitato e zero restrizioni in zona rossa. Dr… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Così oggi cambieranno le regole su #scuola e Covid - fattoquotidiano : Covid, le aperture per chi ha il booster: green pass illimitato e no restrizioni in zona rossa. Le nuove regole su… - gallina_di : Salvini prepara l'uscita dal governo. La Lega non vota il decreto Covid: discriminati i bambini non vaccinati – Il… -