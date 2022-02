Decisi gli arbitri della prossima giornata di campionato: Mariani per Venezia-Napoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Lega Serie A ha comunicato le squadre arbitrali della prossima giornata.Sarà il signor Mariani della sezione di Aprilia ad arbitrare la partita tra Venezia e Napoli, mentre al VAR sarà presente il duo Nasca–Longo.A fischiare nell’importante Derby di Milano, invece, sarà il signor Guida, coadiuvato da Mazzoleni e Ranghetti al VAR. Con Mariani come arbitro, il Napoli ha registrato nove vittorie, un solo pareggio e tre sconfitte; l’ultimo match risale al 7 aprile 2021, con la partita esterna persa contro la Juventus. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Lega Serie A ha comunicato le squadre arbitrali.Sarà il signorsezione di Aprilia ad arbitrare la partita tra, mentre al VAR sarà presente il duo Nasca–Longo.A fischiare nell’importante Derby di Milano, invece, sarà il signor Guida, coadiuvato da Mazzoleni e Ranghetti al VAR. Concome arbitro, ilha registrato nove vittorie, un solo pareggio e tre sconfitte; l’ultimo match risale al 7 aprile 2021, con la partita esterna persa contro la Juventus.

