Danni da vaccino covid: come richiedere l’indennizzo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A distanza di un anno dalla somministrazione del vaccino covid e di pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo per gli over 50, si inizia a parlare dei Danni permanenti riscontrati da molti cittadini, a seguito dell’avvenuta vaccinazione, e della possibilità di ottenere l’indennizzo per gli effetti subiti. Il decreto Sostegni-ter (Dl 4/2022) ha tirato fuori l’asso nella manica, prevedendo un’estensione dell’indennizzo per Danni da vaccino a favore di chi non ha l’obbligo. In pratica il risarcimento (o meglio l’indennizzo) non si avrà solo quando la vaccinazione è considerata obbligatoria, ma anche nel caso in cui sia raccomandata o consigliata: è questo il caso dei vaccino anti covid-19. Chiunque pensi quindi di ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A distanza di un anno dalla somministrazione dele di pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo per gli over 50, si inizia a parlare deipermanenti riscontrati da molti cittadini, a seguito dell’avvenuta vaccinazione, e della possibilità di ottenereper gli effetti subiti. Il decreto Sostegni-ter (Dl 4/2022) ha tirato fuori l’asso nella manica, prevedendo un’estensione delperdaa favore di chi non ha l’obbligo. In pratica il risarcimento (o meglio) non si avrà solo quando la vaccinazione è considerata obbligatoria, ma anche nel caso in cui sia raccomandata o consigliata: è questo il caso deianti-19. Chiunque pensi quindi di ...

Advertising

NicolaPorro : ?? 'L’ictus da #trombosi dopo il #vaccino Astrazeneca le ha provocato danni neurologici'. E ora scatta la querela ?? - sole24ore : ??Danni permanenti risarciti anche se il #vaccino non è obbligatorio. - 1Marzia2 : @maurtai @Piccoitalia @Fiorello @Radio1Rai @SanremoRai Non si prende in giro chi ha avuto danni più o meno gravi da… - Artys52814370 : RT @SoniaLaVera: Io non guardo #Sanremo ma se è vero che il buffone #Fiorello ha perculato chi ha subito danni da vaccino con 30.000 morti… - Alessantangelo : RT @Omero79: Ho sentito che in TV un tipo che sniffava le sostanze che viaggiano dentro il culo dei colombiani, ha deriso chi ha avuto dann… -