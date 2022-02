Dalle auto sportive ai motori elettrici: Koenigsegg ha inventato Quark, da 340 CV (Di mercoledì 2 febbraio 2022) 600 Nm di coppia, 340 CV di potenza in solo 30 kg di peso: l’ultima creazione di Koenigsegg è un piccolo capolavoro di ingegneria.... Leggi su dday (Di mercoledì 2 febbraio 2022) 600 Nm di coppia, 340 CV di potenza in solo 30 kg di peso: l’ultima creazione diè un piccolo capolavoro di ingegneria....

Advertising

LinkOristano : #Auto prende #fuoco lungo la #strada, distrutta dalle fiamme - LinkOristano - telecitynews24 : ??ALESSANDRIA: ALBERO CADE A POCHI CENTIMETRI DALLE AUTO PARCHEGGIATE IN VIA POCHETTINI?? I dettagli?? #caduta… - andsnz : @FLuccisano @MarcoCantamessa Che commento malsano. Io non vivo in centro ne faccio la spesa da gioielliere e trovo… - patrickjachini : Per i liberali pare che spingere per la riduzione (non l’eliminazione) delle auto dalle città sia una posizione ide… - smilypapiking : RT @Principe_dUcria: Tra gli aspetti che ritengo più lesivi del modo con il quale si affronta la crisi del surriscaldamento climatico, le s… -