Dal marchese al barone rosso | tutti i modi per non chiamarle con il loro nome | bufale e mestruazioni

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mestruo, ciclo,, menarca, ‘le mie cose’, le regole, quell’affare, il(o il Mar), lo zio d’America, quei giorni, ‘ho ospiti’, ‘sono indisposta’. E quando arrivano per la prima volta, arriva la famigerata frase: “Sei diventata signorina”. O un più ‘scientifico’ “ti sei sviluppata”.Inutile girarci intorno, Sebbene si tratti di una delle cose più naturali del mondo – come lo sono le fasi lunari e le maree – lerestano un tabù. La prova? L’elenco di nomi e nomignoli – superati solo dalla fantasia di Roberto Benigni nel definire la vagina in tv davanti alla Raffa nazionale sconvolta – nel quale vengono definite pur di nonper quello che sono. Non che debbano essere un argomento di conversazione, per carità, ma nemmeno un evento disgustoso da nascondere o di cui ...