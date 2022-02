Da caro bollette a riforma pensioni | riparte il Governo Draghi

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dal PNRR al dossierpassando per la difficile gestione dei decreti di prossima scadenza. Archiviata – non senza strascichi – la partita Quirinale, per l’esecutivo guidato da Marioè già tempo di pensare alle prossime tappe. Con una grana in più: ad analisti ed osservatori non è sfuggito che la maggioranza è uscita dal confronto per l’elezione del Capo dello Stato decisamente indebolita, con due partiti, Cinquestelle e Lega, che rischiano di implodere. Sullo sfondo (neanche troppo) le elezioni politiche del 2023 che si avvicinano a grandi passi, rischiando di aggiungere incertezza a un quadro che, invece, mai come ora ha bisogno di stabilità.inguaia l’esecutivo A testare subito la tenuta dell’esecutivo toccherà al nuovo decreto “sostegni ter” con la stretta sui bonus edilizi e su quelli ...