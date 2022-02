Da Bergamo a Pechino | la coppia Zandron-Barquero porta il pattinaggio spagnolo alle Olimpiadi | “Un orgoglio”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 2 febbraio 2022). Uniti nella vita e nello sport. Marco, 24enne di Bolzano, e Laura, 19enne madrilena, porteranno ilper la prima voltaInvernali. I due si sono trasferiti aper fare il salto di qualità e centrare in tempo record un obiettivo sicuramente ambizioso. Un percorso iniziato alla fine del 2020. Dopo aver consumato il ghiaccio dell’IceLab di via San Bernardino a forza di salti e piroette,hanno riscritto la storia dello sport iberico centrando il pass a cinque cerchi in occasione del “Nebelhorn Trophy” di Oberstdorf e ottenendo la top 10 ai recenti Europei di Tallinn, in Estonia. Li abbiamo intervistati. Marco e Laura, sarete i primi ...