Curling | Pechino 2022 | Italia ambiziosa con la squadra maschile e la mista E un sogno chiamato medaglia…

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’delsi presenta con grandi ambizioni alle Olimpiadi Invernali di. La, alla terza partecipazione della storia (la seconda consecutiva), arriva nella capitale cinese dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Europei e dopo aver strappato il pass a cinque cerchi in maniera agevole attraverso il torneo di qualificazione andato in scena prima di Natale. Joel Retornaz, alla sua terza esperienza ai Giochi, guiderà un quartetto di assoluto spessore e ormai ampiamente rodato, in grado di ricoprire il ruolo di mina vagante in questa competizione. Lo skip sarà affiancato da Amos Mosaner, Simone Gonin e Sebastiano Arman. Nel round robin della rassegna continentale si sono tolti la soddisfazione di sconfiggere la corazzata Svezia e di ...