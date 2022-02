Cristiano Ronaldo, per la sorella "si chiude un pezzo di vita": la triste notizia dal Portogallo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, poche ore fa ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram. Nel film appaiono stanze vuote. Una questione di pianificazione. “Ho progetti molto importanti che richiedono impegno, affetto e amore da parte della mia famiglia. Poiché non c'è abbastanza tempo per tutto e la vita è fatta di tappe, dopo 15 anni ho deciso di chiudere un capitolo della mia vita. Non è stata una decisione facile, perché il mio sogno è iniziato qui. Ho tanti ricordi, e alcuni saranno segnati per sempre su questa pagina che conserverò nel mio cuore. Un punto di riferimento per tante persone, un punto in cui migliaia di persone sono passate almeno una volta quando sono venute a visitare la nostra bellissima isola di Madeira". Con queste parole Elma spiega ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News Elma Aveiro,di, poche ore fa ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram. Nel film appaiono stanze vuote. Una questione di pianificazione. “Ho progetti molto importanti che richiedono impegno, affetto e amore da parte della mia famiglia. Poiché non c'è abbastanza tempo per tutto e laè fatta di tappe, dopo 15 anni ho deciso dire un capitolo della mia. Non è stata una decisione facile, perché il mio sogno è iniziato qui. Ho tanti ricordi, e alcuni saranno segnati per sempre su questa pagina che conserverò nel mio cuore. Un punto di riferimento per tante persone, un punto in cui migliaia di persone sono passate almeno una volta quando sono venute a visitare la nostra bellissima isola di Madeira". Con queste parole Elma spiega ...

