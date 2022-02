Covid, ultime news. Bollettino: 118.994 casi e 395 morti, tasso di positività 12,3%. LIVE (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Processati 964.521 tamponi. Calano le terapie intensive (-25) e i ricoveri ordinari (-323). Il premier Draghi in Cdm: "Oggi riapriamo di più il Paese, Italia sarà più libera. Scuola in presenza è priorità". Chi ha fatto la terza dose e chi si è contagiato dopo aver fatto due somministrazioni ed è guarito avrà il certificato vaccinale senza limiti di tempo. Il Cts chiede di dimezzare la durata della quarantena per gli studenti non vaccinati Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Processati 964.521 tamponi. Calano le terapie intensive (-25) e i ricoveri ordinari (-323). Il premier Draghi in Cdm: "Oggi riapriamo di più il Paese, Italia sarà più libera. Scuola in presenza è priorità". Chi ha fatto la terza dose e chi si è contagiato dopo aver fatto due somministrazioni ed è guarito avrà il certificato vaccinale senza limiti di tempo. Il Cts chiede di dimezzare la durata della quarantena per gli studenti non vaccinati

