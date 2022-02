Covid, stato emergenza in scadenza il 31 marzo: cosa cambia e il parere degli esperti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Da mesi si discute sulla necessità o meno di continuare a mantenere lo stato di emergenza in Italia. Propendono per il no i sottosegretari alla Salute Pierpaolo Sileri e Andrea Costa. Più prudente il ministro della Salute Roberto Speranza: "Valuteremo". In cosa consiste la misura e cosa non si sarebbe potuto fare se non fosse stata dichiarata: il punto Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Da mesi si discute sulla necessità o meno di continuare a mantenere lodiin Italia. Propendono per il no i sottosegretari alla Salute Pierpaolo Sileri e Andrea Costa. Più prudente il ministro della Salute Roberto Speranza: "Valuteremo". Inconsiste la misura enon si sarebbe potuto fare se non fosse stata dichiarata: il punto

