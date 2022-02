Covid, sei pazienti dimessi al “San Pio” ma sale il numero dei ricoveri (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nonostante i sei pazienti (5 sanniti e 1 residente in altre province) dimessi e nessun decesso nelle ultime 24 ore, il bollettino odierno emesso dal “San Pio” lascia ugualmente l’amaro in bocca. Il numero di pazienti attualmente ricoverati presso il nosocomio beneventano continua infatti a crescere. Si passa dai 61 comunicati ieri, agli attuali 66: 44 sanniti e 22 residenti in altre province. Occupati 5 posti in terapia intensiva, 1 in terapia intensiva neonatale, 8 in pneumologia/sub intensiva, 14 in malattie infettiva, 36 in medicina interna e 2 in area isolamento Covid dedicata al pronto soccorso. Questo il quadro comunicato dall’azienda ospedaliera: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nonostante i sei(5 sanniti e 1 residente in altre province)e nessun decesso nelle ultime 24 ore, il bollettino odierno emesso dal “San Pio” lascia ugualmente l’amaro in bocca. Ildiattualmente ricoverati presso il nosocomio beneventano continua infatti a crescere. Si passa dai 61 comunicati ieri, agli attuali 66: 44 sanniti e 22 residenti in altre province. Occupati 5 posti in terapia intensiva, 1 in terapia intensiva neonatale, 8 in pneumologia/sub intensiva, 14 in malattie infettiva, 36 in medicina interna e 2 in area isolamentodedicata al pronto soccorso. Questo il quadro comunicato dall’azienda ospedaliera: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Radio1Rai : #PuntoCovid 'La fascia tra 5 mesi e 5 anni non è protetta, ma i dati a disposizione dimostrano che il vaccino sommi… - UmV1982 : RT @AndreaRoventini: 1/n Caro Luigi @marattin, come ti scrivevo non siamo al bar dove evidentemente sei solito a fare pernacchie o peggio .… - corona_tweet : RT @anteprima24: ** Covid, sei pazienti dimessi al 'San Pio' ma sale il numero dei ricoveri ** - greta_dd : Amico: “anche te sei bella abbronzata eh” No ne vedi tu pieno inverno fino a due giorni fa solo nebbia reclusa in… - anteprima24 : ** Covid, sei pazienti dimessi al 'San Pio' ma sale il numero dei ricoveri ** -