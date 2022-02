Covid, ricerca bergamasca: i farmaci contro l’ipertensione che riducono la mortalità negli anziani (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Bergamo. I ricercatori hanno analizzato le cartelle cliniche di 688 pazienti ipertesi di tutte le età ricoverati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo tra il 23 febbraio e il 7 aprile 2020, durante la prima ondata pandemica. Nel sottogruppo dei pazienti con oltre 68 anni di età, quelli ipertesi in cura con una terapia farmacologica a base di inibitori del sistema renina-angiotensina (ACE-inibitori o sartanici) al momento del ricovero per Covid, sono deceduti in misura molto minore, in ospedale o nei 30 giorni successivi alla dimissione, rispetto ai pazienti della stessa classe di età che non ne facevano uso. In particolare, i pazienti anziani in cura con i sartanici hanno fatto registrare una mortalità inferiore del 51% rispetto a coloro che non ne facevano uso al momento del ricovero. Gli ACE-inibitori hanno ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Bergamo. Itori hanno analizzato le cartelle cliniche di 688 pazienti ipertesi di tutte le età ricoverati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo tra il 23 febbraio e il 7 aprile 2020, durante la prima ondata pandemica. Nel sottogruppo dei pazienti con oltre 68 anni di età, quelli ipertesi in cura con una terapia farmacologica a base di inibitori del sistema renina-angiotensina (ACE-inibitori o sartanici) al momento del ricovero per, sono deceduti in misura molto minore, in ospedale o nei 30 giorni successivi alla dimissione, rispetto ai pazienti della stessa classe di età che non ne facevano uso. In particolare, i pazientiin cura con i sartanici hanno fatto registrare unainferiore del 51% rispetto a coloro che non ne facevano uso al momento del ricovero. Gli ACE-inibitori hanno ...

