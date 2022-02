Covid oggi Toscana, 7.758 contagi: bollettino 2 febbraio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.758 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 2 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 7.758 su 60.475 test di cui 15.587 tamponi molecolari e 44.888 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,83% (67,9% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.268.910. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.758 ida coronavirus in, 22022, secondo numeri e datideldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati insono 7.758 su 60.475 test di cui 15.587 tamponi molecolari e 44.888 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,83% (67,9% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 8.268.910. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

