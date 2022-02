Covid, oggi nel Lazio 10.560 nuovi casi positivi e rapporto al 10,2%: ”Trend visibilmente in calo” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Covid, Lazio. Anche oggi il bollettino della regione Lazio parla chiaramente: il Trend è decisamente in calo, e parallelamente continua la campagna vaccinale in tutte le sedi della regione. oggi superato il 74% di copertura con dosi booster della popoLazione adulta. Le parole di D’Amato D’Amato: “oggi nel Lazio su 23.683 tamponi molecolari e 79.781 tamponi antigenici per un totale di 103.464 tamponi, si registrano 10.560 nuovi casi positivi (-1.571), sono 26 i decessi (+1), 2.089 i ricoverati (+8), 196 le terapie intensive (-2) e +14.297 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,2%. I casi a Roma città ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 febbraio 2022). Ancheil bollettino della regioneparla chiaramente: ilè decisamente in, e parallelamente continua la campagna vaccinale in tutte le sedi della regione.superato il 74% di copertura con dosi booster della popone adulta. Le parole di D’Amato D’Amato: “nelsu 23.683 tamponi molecolari e 79.781 tamponi antigenici per un totale di 103.464 tamponi, si registrano 10.560(-1.571), sono 26 i decessi (+1), 2.089 i ricoverati (+8), 196 le terapie intensive (-2) e +14.297 i guariti. Iltrae tamponi è al 10,2%. Ia Roma città ...

