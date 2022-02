Covid oggi Lombardia, 16.098 contagi e 50 morti. A Milano 4.737 casi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 16.098 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 febbraio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati altri 50 morti. Da inizio pandemia le vittime sono state 37.291 nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 157.969 tamponi, di cui è risultato positivo il 10,1%. Da ieri sono guarite 13.320 persone. Cala il numero dei ricoverati: in terapia intensiva 229 pazienti, 6 meno di ieri; nei reparti Covid ordinari 2.970, 74 meno di 24 ore fa. Tra le province con il maggior numero di casi Milano e hinterland a 4.737, Brescia a 2.373, Bergamo a 1.569 e Monza e Brianza a 1.385. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 16.098 i nuovida Coronavirus, 2 febbraio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati altri 50. Da inizio pandemia le vittime sono state 37.291 nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 157.969 tamponi, di cui è risultato positivo il 10,1%. Da ieri sono guarite 13.320 persone. Cala il numero dei ricoverati: in terapia intensiva 229 pazienti, 6 meno di ieri; nei repartiordinari 2.970, 74 meno di 24 ore fa. Tra le province con il maggior numero die hinterland a 4.737, Brescia a 2.373, Bergamo a 1.569 e Monza e Brianza a 1.385. L'articolo proviene da Italia Sera.

