Covid | oggi le nuove norme su scuola e durata del Green pass

Advertising

Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - Agenzia_Ansa : In Danimarca da oggi stop a tutte le misure restrittive anti-Covid #ANSA - fanpage : La Danimarca 'dichiara' la fine della pandemia. Da oggi il Paese dice addio a tutte le restrizioni anti contagio: n… - antoni_biancu : RT @lucrezia_ilaria: Lasciatemelo dire, vaccinati o no, se oggi non siete stati male nel leggere di anziani rimpallati alle poste perché no… - lifestyleblogit : Covid Russia oggi, record di 125.836 contagi - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

La Francia come la Danimarca : ilfa meno paura. Niente più mascherine all'aperto dain Francia, che ha deciso di allentare le restrizioni introdotte per contenere la diffusione del coronavirus. Revocati anche i limiti di ...La come la : ilfa meno paura. Niente più all'aperto dain Francia, che ha deciso di allentare le introdotte per contenere la diffusione del coronavirus. Revocati anche i limiti di presenze nelle sale dei ...E' stata inaugurata con l'arrivo di un bambino di soli 11 mesi, risultato positivo a un test per la ricerca del coronavirus, la nuova area di Neonatologia covid dell'ospedale Goretti. L'emergenza è ...La quota di partecipazione è di 10 euro (gratuita per gli under 16), con prenotazione obbligatoria entro venerdì visto che l’escursione sarà a numero chiuso e nel rispetto delle norme anti-Covid. Info ...