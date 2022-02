Covid oggi Lazio, “-30% contagi da scorsa settimana” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Covid Lazio, “oggi si conferma una riduzione su base settimanale del 30% dei casi positivi”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a margine dell’inaugurazione del nuovo servizio di odontostomatologia all’ospedale di Frascati frutto di una collaborazione tra Asl Roma 6 e l’università Tor Vergata di Roma. “È un dato significativo – sottolinea – per il secondo giorno di seguito che indica una curva che sta discendendo. Bisogna consolidare il risultato attraverso una ulteriore spinta della campagna di vaccinazione, con l’obiettivo di raggiungere il 90% di popoLazione adulta con dose booster entro le prossime due settimane. Dopodiché inizieremo a vedere gli effetti anche sulla rete ospedaliera e sui decessi”. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) –, “si conferma una riduzione su basele del 30% dei casi positivi”. Così l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, a margine dell’inaugurazione del nuovo servizio di odontostomatologia all’ospedale di Frascati frutto di una collaborazione tra Asl Roma 6 e l’università Tor Vergata di Roma. “È un dato significativo – sottolinea – per il secondo giorno di seguito che indica una curva che sta discendendo. Bisogna consolidare il risultato attraverso una ulteriore spinta della campagna di vaccinazione, con l’obiettivo di raggiungere il 90% di popone adulta con dose booster entro le prossime due settimane. Dopodiché inizieremo a vedere gli effetti anche sulla rete ospedaliera e sui decessi”. L'articolo proviene da Sbircia la ...

