Covid oggi Italia, 118.994 contagi e 395 morti: bollettino 2 febbraio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono 118.994 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 2 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono 118.994 i nuovida Coronavirus in, 22022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute.

Advertising

FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - GiovaQuez : Oggi è la Giornata mondiale del cancro. Kluge (Oms Europa): “Il Covid ha avuto un impatto mortale sulle diagnosi e… - MediasetTgcom24 : Draghi: 'Oggi riapriamo l'Italia, indicheremo un calendario per il superamento delle restrizioni' #draghi #cdm… - paio_g : RT @Rocco82298593: Francesco Lollobrigida (Fratelli d'Italia): 'Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi… - TovarishM5S : RT @call_the_kernel: Oggi gli studenti sono di nuovo in piazza per protestare contro #AlternanzaScuolaLavoro e l'inserimento della 2 prova… -