(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) - Sono 118.994 i nuovida Coronavirus in, 22022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 395. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 964.521 i tamponi, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 12,3%. Calano i pazienti con Coronavirus ricoverati in terapia intensiva, che sono 25 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi che sono 323 in meno. In rianimazione sono ricoverate in totale 1.524 persone, mentre nei repartii pazienti sono 19.550. Dall'inizio dell'emergenza sono stateate 11.235.745 persone, mentre le vittime ...

Advertising

Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - Agenzia_Ansa : In Danimarca da oggi stop a tutte le misure restrittive anti-Covid #ANSA - fanpage : La Danimarca 'dichiara' la fine della pandemia. Da oggi il Paese dice addio a tutte le restrizioni anti contagio: n… - CGzibordi : editoriale del Wall Street Journal oggi di un esperto che spiega come mascherine, distanziamenti e lockdown INDEBOL… - TV7Benevento : Covid oggi Italia, 118.994 contagi e 395 morti: bollettino 2 febbraio - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

E Di Maio dice no all'assemblea in streaming Ilha perso la 'k'. Anche il virus si ...ci occupiamo della scuola'. Il Pd: 'Quanto accaduto in Cdm è un atto preoccupante'. Salvini e Giorgetti ...Ecco qui di seguito tutti gli interventi riassunti del nuovo Decretoapprovato2 febbraio 2022 in CdM: Scuola, nuove regole Decreto/ Dad solo per no vax? Novità quarantene e tamponi ...(Adnkronos) - Sono 3.838 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 febbraio 2022 in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino ...Che cosa spinge un avvocato a mettere a repentaglio la propria carriera per sottrarre un latitante alla giustizia? Perlopiù, quando i due - l'avvocato, Enzo Paroli, e il giornalista-detenuto, Telesio.