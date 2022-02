Covid oggi Emilia | 11 437 contagi e 40 morti | bollettino 2 febbraio

Advertising

Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - Agenzia_Ansa : In Danimarca da oggi stop a tutte le misure restrittive anti-Covid #ANSA - fanpage : La Danimarca 'dichiara' la fine della pandemia. Da oggi il Paese dice addio a tutte le restrizioni anti contagio: n… - iviaggidispeedy : RT @PalermoToday: Nuovo decreto Covid: è svolta su scuola, green pass senza scadenza e zona rossa - SkyTG24 : Covid #Piemonte, il bollettino: 8.487 casi. Calano i ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

... l'inflazione sale al 4.8% su base annua, il valore piu alto dal 1996 ad, spinto soprattutto ... Tra i prodotti che entrano: tampone sierologico, molecolare e rapido per- 19, saturimetro, ...Anche l'anno scorso andava così, con lo svedese out diversi match a causa dele dei vari ... AncheIbra non ha lavorato con la squadra. Le sue possibilità di vederlo dal 1' contro l'Inter ...Milano – Oggi, i viaggiatori giornalieri che si spostano con Trenord, “raggiungono a stento i 375.000, ben lontani dagli 800.000 pre-Covid”. L’offerta, “che soddisfa ampliamente la domanda”, si ...Novità in arrivo sul tema green pass. Le decisioni sono state prese oggi dalla cabina di regia che precede il consiglio dei ministri. Fino ad un eventuale pronuncia delle ...