Covid, nuovo studio italiano: così i farmaci antipertensivi riducono la mortalità negli anziani (Di mercoledì 2 febbraio 2022) I farmaci antipertensivi inibitori del sistema renina-angiotensina contribuirebbero a “una forte riduzione della mortalità nei pazienti più anziani colpiti da forme gravi di Covid-19”. E’ quanto emerge da uno studio italiano condotto dalla Cardiologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, pubblicato sul ‘Journal of Hypertension’. Sars-CoV-2. I risultati, sottolineano i medici, “confermano le indicazioni contenute nelle linee guida internazionali, che raccomandano di non sospendere l’uso di Ace-inibitori e sartani per timore di un loro effetto negativo in caso di infezione da coronavirus” Sars-CoV-2. Piuttosto, precisano gli esperti, i nuovi dati “rendono evidente una funzione ‘protettiva’ di queste terapie nei confronti dell’evoluzione di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Iinibitori del sistema renina-angiotensina contribuirebbero a “una forte riduzione dellanei pazienti piùcolpiti da forme gravi di-19”. E’ quanto emerge da unocondotto dalla Cardiologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, pubblicato sul ‘Journal of Hypertension’. Sars-CoV-2. I risultati, sottolineano i medici, “confermano le indicazioni contenute nelle linee guida internazionali, che raccomandano di non sospendere l’uso di Ace-inibitori e sartani per timore di un loro effetto negativo in caso di infezione da coronavirus” Sars-CoV-2. Piuttosto, precisano gli esperti, i nuovi dati “rendono evidente una funzione ‘protettiva’ di queste terapie nei confronti dell’evoluzione di ...

Advertising

Corriere : Il green pass per vaccinati e guariti con 3 dosi sarà illimitato: il nuovo decreto Covid - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Così oggi cambieranno le regole su #scuola e Covid - Marcello804 : RT @dottorbarbieri: ???? SI APPRENDE: È INIZIATO IL #CDM CON ALL'ODG IL NUOVO DL SU MISURE COVID - tommasosauro : RT @fanpage: Nuovo #Decretocovid, stop alle restrizioni per i vaccinati in #zonarossa - domenicobas62 : RT @dottorbarbieri: ???? SI APPRENDE: È INIZIATO IL #CDM CON ALL'ODG IL NUOVO DL SU MISURE COVID -