Covid, le notizie. Verso Green pass illimitato per chi ha terza dose. Oggi Cdm. LIVE (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sul tavolo del Consiglio dei Ministri la durata illimitata del Green pass per chi ha tre dosi e nuove regole per la gestione dei casi di positività tra gli studenti. Si pensa alla dad solo per i non vaccinati. Ma la Lega chiede di evitare discriminazioni. Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute si registrano 133.142 nuovi casi, con il tasso di positività che scende al 10,7%. Il sottosegretario alla Salute Costa a Sky TG24: "Presto via mascherine all'aperto" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sul tavolo del Consiglio dei Ministri la durata illimitata delper chi ha tre dosi e nuove regole per la gestione dei casi di positività tra gli studenti. Si pensa alla dad solo per i non vaccinati. Ma la Lega chiede di evitare discriminazioni. Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute si registrano 133.142 nuovi casi, con il tasso di positività che scende al 10,7%. Il sottosegretario alla Salute Costa a Sky TG24: "Presto via mascherine all'aperto"

Advertising

Agenzia_Ansa : In Danimarca da oggi stop a tutte le misure restrittive anti-Covid #ANSA - GoalItalia : Alex Sandro positivo al Covid ?????? Lo ha annunciato la federcalcio brasiliana ???? - Agenzia_Ansa : 'Non siamo ancora al punto in cui poter trattare il virus del covid come altri con cui conviviamo', tipo quello del… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 133.142 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stat… - SkyTG24 : #Covid19, le notizie. Verso Green pass illimitato per chi ha terza dose. Oggi Cdm. LIVE -