Covid, le notizie. Cabina di regia: verso Green pass illimitato per chi ha tre dosi. LIVE (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Chi ha fatto la terza dose di vaccino e chi si è contagiato dopo aver fatto due somministrazioni ed è guarito avrà il certificato vaccinale senza limiti di tempo. Scuola, il Cts chiede di dimezzare la durata della quarantena per gli studenti non vaccinati. Le modifiche sul tavolo del Cdm. Agenas: occupazione intensive al 16%, calo in 11 regioni in 24 ore . Solo 5 sono oltre il 20%. Attesa per il bollettino del ministero della Salute

