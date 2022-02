Covid Italia, tamponi e saturimetro nel paniere Istat (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – tamponi Covid e saturimetro. Sono questi alcuni dei nuovi ingressi nel paniere 2022 Istat per l’inflazione. A comunicarlo è l’istituto di statistica che annovera questi prodotti tra quelli rappresentativi dell’evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e delle novità normative. nel nuovo paniere Istat. Ci sono anche la sedia da pc, la friggitrice ad aria, la psicoterapia individuale, il Poke take away e lo streaming di contenuti musicali. Per quanto riguarda i tamponi, nel paniere entrano sierologico, molecolare e rapido. Tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati, entrano nel paniere, tra gli altri, il pane di altre farine (nell’ambito del pane fresco), il gas di città e gas naturale ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) –. Sono questi alcuni dei nuovi ingressi nel2022per l’inflazione. A comunicarlo è l’istituto di statistica che annovera questi prodotti tra quelli rappresentativi dell’evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e delle novità normative. nel nuovo. Ci sono anche la sedia da pc, la friggitrice ad aria, la psicoterapia individuale, il Poke take away e lo streaming di contenuti musicali. Per quanto riguarda i, nelentrano sierologico, molecolare e rapido. Tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati, entrano nel, tra gli altri, il pane di altre farine (nell’ambito del pane fresco), il gas di città e gas naturale ...

