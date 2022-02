Covid Italia, -3,3% ricoveri in ultima settimana: report Fiaso (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – In Italia “scende del 3,3% il numero dei ricoveri” Covid-19. E’ quanto rileva il report della Fiaso, la Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere, sugli ospedali sentinella, che evidenzia una lieve decrescita delle ospedalizzazioni di pazienti adulti. Nella settimana 25 gennaio-1 febbraio “diminuiscono complessivamente i pazienti ricoverati (‘per Covid’ + ‘con Covid’) sia in reparto ordinario che in terapia intensiva: sono 2.103 rispetto ai 2.175 della settimana precedente”, si legge nel report che sottolinea come nelle rianimazioni il 64% dei pazienti è no-vax. “In linea con il dato complessivo di leggero calo dei ricoveri, il totale dei pazienti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – In“scende del 3,3% il numero dei-19. E’ quanto rileva ildella, la Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere, sugli ospedali sentinella, che evidenzia una lieve decrescita delle ospedalizzazioni di pazienti adulti. Nella25 gennaio-1 febbraio “diminuiscono complessivamente i pazienti ricoverati (‘per’ + ‘con’) sia in reparto ordinario che in terapia intensiva: sono 2.103 rispetto ai 2.175 dellaprecedente”, si legge nelche sottolinea come nelle rianimazioni il 64% dei pazienti è no-vax. “In linea con il dato complessivo di leggero calo dei, il totale dei pazienti ...

