Covid, green pass senza durata per chi ha il booster e ragazzi vaccinati non più in dad (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Chi ha fatto la dose booster di vaccino e chi è guarito del Covid dopo aver fatto due dosi avrà il green pass illimitato. E' quanto ha deciso il Cdm attraverso il decreto con le nuove norme anti - ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Chi ha fatto la dosedi vaccino e chi è guarito deldopo aver fatto due dosi avrà ilillimitato. E' quanto ha deciso il Cdm attraverso il decreto con le nuove norme anti - ...

Advertising

Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - HuffPostItalia : Sacerdote senza green pass si barrica nell'ufficio postale - ladyonorato : Naturalmente, ora che dice cose ragionevoli, i #fasciovax lo rinnegano. - fattoquotidiano : Covid, le aperture per chi ha il booster: green pass illimitato e no restrizioni in zona rossa. Le nuove regole su… - PicenoTime : Covid, Green Pass illimitato con terza dose e niente zona rossa per i vaccinati. Draghi: “Maggiore riapertura del P… -