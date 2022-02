Covid: Fontana, 'evitare discriminazione tra bambini vaccinati e non' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Milano 2 feb. (Adnkronos) - "Nessuna distinzione nella scuola primaria tra vaccinati e non, ma solo tra positivi e negativi, per evitare discriminazione tra bambini e famiglie. Questa la proposta che avevo avanzato al Governo, durante la Stato-Regioni di questo pomeriggio". Lo afferma in una nota il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Una proposta - spiega Fontana - che parte dalla considerazione che in questa fascia d'età la percentuale dei vaccinati è ancora bassa e dalla constatazione dell'attuale miglioramento della situazione epidemiologica, come dimostrano gli ultimi dati". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Milano 2 feb. (Adnkronos) - "Nessuna distinzione nella scuola primaria trae non, ma solo tra positivi e negativi, pertrae famiglie. Questa la proposta che avevo avanzato al Governo, durante la Stato-Regioni di questo pomeriggio". Lo afferma in una nota il presidente di Regione Lombardia, Attilio. "Una proposta - spiega- che parte dalla considerazione che in questa fascia d'età la percentuale deiè ancora bassa e dalla constatazione dell'attuale miglioramento della situazione epidemiologica, come dimostrano gli ultimi dati".

Advertising

GFGiulio60 : @evamarghe È il modello lombardo che tutti(???) ci invidiano. Poi aprono gli ospedali anti COVID con tempistiche ..… - fontana_walter : RT @claudiomontar: Medico a #radio24 'il grasso viscerale nei soggetti obesi provoca direttamente dei problemi polmonari nei soggetti covid… - GFucci58 : RT @_angelicaac: io a fontana di trevi con i distanziamenti per il covid che lancio la monetina e rimbalza sul bordo: - _angelicaac : io a fontana di trevi con i distanziamenti per il covid che lancio la monetina e rimbalza sul bordo: - oglioponews : Fontana: 'Covid, nuove regole per semplificare la vita ai cittadini' -