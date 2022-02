Covid, Fiaso: in terapia intensiva il 64% non è vaccinato (Di mercoledì 2 febbraio 2022) I malati Covid ricoverati nelle terapie intensive sono al 64% persone non vaccinate. Lo evidenzia la rilevazione della Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere sulla rete degli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 febbraio 2022) I malatiricoverati nelle terapie intensive sono al 64% persone non vaccinate. Lo evidenzia la rilevazione della Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere sulla rete degli ...

Advertising

CiccioniSe : RT @Adnkronos: #Covid Italia, -3,3% ricoveri in ultima settimana: report Fiaso. - Adnkronos : #Covid Italia, -3,3% ricoveri in ultima settimana: report Fiaso. - lifestyleblogit : Covid Italia, -3,3% ricoveri in ultima settimana: report Fiaso - - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Fiaso: in terapia intensiva il 64% non è vaccinato #covid #federazioneitalianadelleaziendesanitarieeospedalier… - MediasetTgcom24 : Covid, Fiaso: in terapia intensiva il 64% non è vaccinato #covid… -