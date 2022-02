Covid e scuola, nuovo Decreto: cambiano (ancora) le regole per la quarantena e la Dad (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma – Più scuola in presenza e meno didattica a distanza secondo le nuove regole Covid per vaccinati e non vaccinati – tra quarantena, dad, contatti con positivi – che dovrebbero entrare in vigore il 7 febbraio. Questa la linea seguita dalla cabina di regia con il premier Mario Draghi sulla misure. Con una novità: la “divaricazione” tra vaccinati e non dai 6 anni in su. Nel dettaglio: per la scuola dell’infanzia, dai 0 ai 6 anni, si resta in presenza fino al quinto caso di positività in classe. Per la primaria fino a 5 casi in classe non succede nulla, dal sesto vanno in dad per 5 giorni solo i non vaccinati e per la scuola secondaria fino a 2 casi in classe si resta in presenza, dal terzo vanno in dad per 5 giorni solo i non vaccinati. Le nuove regole dovrebbero ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma – Piùin presenza e meno didattica a distanza secondo le nuoveper vaccinati e non vaccinati – tra, dad, contatti con positivi – che dovrebbero entrare in vigore il 7 febbraio. Questa la linea seguita dalla cabina di regia con il premier Mario Draghi sulla misure. Con una novità: la “divaricazione” tra vaccinati e non dai 6 anni in su. Nel dettaglio: per ladell’infanzia, dai 0 ai 6 anni, si resta in presenza fino al quinto caso di positività in classe. Per la primaria fino a 5 casi in classe non succede nulla, dal sesto vanno in dad per 5 giorni solo i non vaccinati e per lasecondaria fino a 2 casi in classe si resta in presenza, dal terzo vanno in dad per 5 giorni solo i non vaccinati. Le nuovedovrebbero ...

