Covid: Draghi, 'via restrizioni per vaccinati, anche in zona rossa' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Oltre alla scuola, tra i provvedimenti di oggi c'è la decisione di eliminare le restrizioni, anche in zona rossa, per chi è vaccinato". Così il premier Mario Draghi introducendo il Cdm di oggi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Oltre alla scuola, tra i provvedimenti di oggi c'è la decisione di eliminare lein, per chi è vaccinato". Così il premier Mariointroducendo il Cdm di oggi.

Advertising

La7tv : #lariachetira L'ironia di @Ignazio_LaRussa sul mantenimento dello status quo con #Mattarella e #Draghi: 'Niente ele… - MediasetTgcom24 : Draghi: 'Oggi riapriamo l'Italia, indicheremo un calendario per il superamento delle restrizioni' #draghi #cdm… - CMorosiere : RT @MediasetTgcom24: Draghi: 'Oggi riapriamo l'Italia, indicheremo un calendario per il superamento delle restrizioni' #draghi #cdm #covid… - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Draghi: 'Oggi riapriamo l'Italia, indicheremo un calendario per il superamento delle restrizioni' #draghi #cdm #covid… - Monica24675734 : Minkia a saperlo prima a Mattarella gli facevamo La Proroga Dell incarico... -