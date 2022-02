Covid, dalla quarantena ai tamponi, cosa cambia per gli alunni delle scuole (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo il pressing di presidi e genitori, il governo ha infine deciso di rivedere anche le misure sulla gestione del virus nelle classi. Il ricorso alla Dad è stato limitato, anche alle elementari sono state introdotte distinzioni tra alunni vaccinati e non, e la quarantena in caso di contatto stretto è stata accorciata Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo il pressing di presidi e genitori, il governo ha infine deciso di rivedere anche le misure sulla gestione del virus nelle classi. Il ricorso alla Dad è stato limitato, anche alle elementari sono state introdotte distinzioni travaccinati e non, e lain caso di contatto stretto è stata accorciata

Advertising

GiovaQuez : Le prime indicazioni dalla Cabina di regia: stop a zone a colori, resta solo la zona rossa. Le restrizioni in zona… - GiovaQuez : Per chi ha ricevuto il booster o è risultato positivo e poi guarito dopo il completamento del ciclo primario, 'la c… - Agenzia_Ansa : I talebani accolgono a Kabul una reporter incinta non sposata che era stata respinta dalla Nuova Zelanda. Le norme… - Giovann91620348 : Dalla fogna Chigi è tutto - AntonioSava992 : Vaccinare i bambini è una follìa che trova fondamento unicamente nelle menti manipolate dalla propaganda psicopatic… -