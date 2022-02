Covid: dalla Francia alla Germania, gli stati europei allentano restrizioni e divieti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Berlino – dalla Francia alla Germania passando per la Norvegia sono diversi i Paesi che stanno allentando o si apprestano ad allentare le misure anti-Covid. In Gran Bretagna già dallo scorso 27 gennaio non c’è più l’obbligo di indossare le mascherine. E, sempre dalla stessa data, il lavoro a distanza non verrà più raccomandato ufficialmente e il Green pass sanitario non sarà più necessario per accedere ai locali e partecipare ai grandi raduni. “Nel Paese in generale, continueremo a suggerire l’uso di mascherine in luoghi chiusi o affollati, in particolare dove si entra in contatto con persone che normalmente non si incontrano. Ma ci fideremo del giudizio del popolo britannico e non criminalizzeremo più chi sceglie di non indossarne una”, ha dichiarato ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Berlino –passando per la Norvegia sono diversi i Paesi che stanno allentando o si apprestano ad allentare le misure anti-. In Gran Bretagna già dallo scorso 27 gennaio non c’è più l’obbligo di indossare le mascherine. E, semprestessa data, il lavoro a distanza non verrà più raccomandato ufficialmente e il Green pass sanitario non sarà più necessario per accedere ai locali e partecipare ai grandi raduni. “Nel Paese in generale, continueremo a suggerire l’uso di mascherine in luoghi chiusi o affollati, in particolare dove si entra in contatto con persone che normalmente non si incontrano. Ma ci fideremo del giudizio del popolo britannico e non criminalizzeremo più chi sceglie di non indossarne una”, ha dichiarato ...

