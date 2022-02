Covid, curva in discesa ma ancora 395 morti. Fiaso: 'Il 64% dei posti in terapia intensiva è occupato da non vaccinati' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore si sono registrati 118.994 nuovi casi di positività al Covid - 19, in decrescita rispetto al 1 febbraio. Calano anche lievemente i decessi, 395 (ieri 427), 187.816 invece i guariti. Leggi su globalist (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore si sono registrati 118.994 nuovi casi di positività al- 19, in decrescita rispetto al 1 febbraio. Calano anche lievemente i decessi, 395 (ieri 427), 187.816 invece i guariti.

