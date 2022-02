Covid, Crisanti: 'La tempesta della variante Omicron sta passando' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La quarta ondata Covid, trascinata dalla variante Omicron sta davvero volgendo al termine? Secondo il professor Andrea Crisanti, microbiologo, "sta passando la buriana della variante Omicron, la cui ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La quarta ondata, trascinata dallasta davvero volgendo al termine? Secondo il professor Andrea, microbiologo, "stala buriana, la cui ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, Crisanti: “Stop al #GreenPass, siamo al 90% di immunizzati” - Open_gol : Il prof: «Il momento per liberalizzare è tra due o tre settimane. L’obbligo bisognava metterlo subito» - JPCK72 : RT @fdragoni: Il ragionamento di #Crisanti non fa una grinza. Ci sono ora 1.200 persone in terapia intensiva col #covid. Il tempo medio di… - angeloghinelli : RT @SkyTG24: #Covid19, Crisanti: “Stop al #GreenPass, siamo al 90% di immunizzati” - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Covid19, Crisanti: “Stop al #GreenPass, siamo al 90% di immunizzati” -