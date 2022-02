Covid, cosa cambia per gli alunni delle scuole: tutte le nuove regole (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo il pressing di presidi e genitori, il governo ha infine deciso di rivedere anche le misure sulla gestione del virus nelle classi. Il ricorso alla Dad è stato limitato, anche alle elementari sono state introdotte distinzioni tra alunni vaccinati e non, e la quarantena in caso di contatto stretto è stata accorciata. Il ministro Bianchi: "Stiamo marciando verso una nuova normalità" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo il pressing di presidi e genitori, il governo ha infine deciso di rivedere anche le misure sulla gestione del virus nelle classi. Il ricorso alla Dad è stato limitato, anche alle elementari sono state introdotte distinzioni travaccinati e non, e la quarantena in caso di contatto stretto è stata accorciata. Il ministro Bianchi: "Stiamo marciando verso una nuova normalità"

