Covid: cabina regia, green pass senza scadenza dopo terza dose (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Il green pass non avrà più limite temporale per chi si è sottoposto al booster, ovvero alla terza dose. Lo ha deciso, a quanto apprende l'Adnkronos, la cabina di regia che ha preceduto il Cdm. Fino ad un eventuale pronuncia delle autorità regolatorie del farmaco, il Super green pass avrà dunque durata illimitata.

