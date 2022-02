Covid: cabina regia, green pass senza scadenza dopo terza dose (2) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) - In cabina di regia dubbi sulla cosiddetta ‘divaricazione', dunque la distinzione tra vaccinati e non, sarebbero stati sollevati dalla lega, rappresentata al tavolo con il premier Mario Draghi dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Alla fine però la decisione sarebbe stata assunta con il via libera di tutti i presenti. Ora la ‘palla' passa tuttavia al Cdm chiamato a varare le nuove misure Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) - Indidubbi sulla cosiddetta ‘divaricazione', dunque la distinzione tra vaccinati e non, sarebbero stati sollevati dalla lega, rappresentata al tavolo con il premier Mario Draghi dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Alla fine però la decisione sarebbe stata assunta con il via libera di tutti i presenti. Ora la ‘palla'a tuttavia al Cdm chiamato a varare le nuove misure

