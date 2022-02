Covid, approvato il nuovo Decreto. Draghi: “Via le restrizioni per i vaccinati, anche in zona rossa” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma – Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto con le nuove misure anti-Covid per la scuola e sulla durata del green pass. Tra i provvedimenti di oggi, ha detto il premier Mario Draghi introducendo il Cdm, “c’è la decisione di eliminare le restrizioni, anche in zona rossa, per chi è vaccinato” contro il Covid. “La validità del green pass per chi ha tre dosi – oppure due dosi ed ha già avuto il Covid – diverrà indefinita”. I provvedimenti di oggi, ha spiegato il premier, “vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese”. “Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura. Sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma – Il Consiglio dei ministri hailcon le nuove misure anti-per la scuola e sulla durata del green pass. Tra i provvedimenti di oggi, ha detto il premier Mariointroducendo il Cdm, “c’è la decisione di eliminare lein, per chi è vaccinato” contro il. “La validità del green pass per chi ha tre dosi – oppure due dosi ed ha già avuto il– diverrà indefinita”. I provvedimenti di oggi, ha spiegato il premier, “vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese”. “Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura. Sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva ...

